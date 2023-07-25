Клементьев: «Зенит» вроде бы атакует, контролирует мяч, а по воротам бьёт редко

Бывший футболист Владимир Клементьев высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2). Нижегородцы с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова.

«Насчёт удаления лучше у судей спросить. Сейчас правила поменялись, и трудно понять, какие трактовки эпизодов. Конечно, после потери игрока «Нижнему» стало труднее обороняться.

В советское время за такой фол красную не дали бы? Думаю, нет. Там максимум — жёлтая. Не совсем справедливое удаление.

Без него «Зенит» обыграл бы соперника? Ну, «Зенит» вроде бы атакует, контролирует мяч, а по воротам в последних трёх играх бьёт редко. Три-четыре удара. Раньше было под двадцатку. Что-то у них не в порядке с этим элементом. Видно, что команда в стадии перестройки, собираются уходить Малком, Вендел, Клаудиньо. Тренерам надо искать новые сочетания. Пора своим ребятам давать дорогу.

«Зенит» два раза ударил по воротам и забил два мяча? Это стопроцентная реализация называется. Спасибо Кассьерре! В прошлом сезоне он почти не забивал. Сейчас, если время начнут давать больше, может, начнёт. Самое главное — почувствовать уверенность», — приводит слова Клементьева «РБ Спорт».