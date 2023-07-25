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Globo: «Сантос» сделал предложение «Краснодару» по Хуниору Алонсо

Globo: «Сантос» сделал предложение «Краснодару» по Хуниору Алонсо
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Бразильский «Сантос» сделал предложение «Краснодару» по переходу парагвайского защитника Хуниора Алонсо, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что футболист идеально соответствует характеристикам, которые ищет «Сантос». Интерес к игроку активно проявлялся несколько недель, но официальное предложение было сделано только в последние дни.

К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В минувшем сезоне-2022/2023 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее Алонсо сообщал, что покинет «Краснодар» этим летом.

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