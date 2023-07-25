Globo: «Сантос» сделал предложение «Краснодару» по Хуниору Алонсо

Бразильский «Сантос» сделал предложение «Краснодару» по переходу парагвайского защитника Хуниора Алонсо, сообщает Globo Esporte.
Отмечается, что футболист идеально соответствует характеристикам, которые ищет «Сантос». Интерес к игроку активно проявлялся несколько недель, но официальное предложение было сделано только в последние дни.
К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.
В минувшем сезоне-2022/2023 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
Ранее Алонсо сообщал, что покинет «Краснодар» этим летом.
- 25 июля 2023
-
02:20
-
01:55
-
01:44
-
01:42
-
01:19
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 24 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:28
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27