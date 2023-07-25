«Барселона» не планирует вести переговоры с «ПСЖ» по поводу Килиана Мбаппе

«Барселона» не собирается вести переговоры с «ПСЖ» по поводу трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, причиной отказа от ведения переговоров с Мбаппе является финансовое положение клуба, из-за которого они не смогут потянуть высокую зарплату форварда. Также отмечается, что «Барселона» собрала сбалансированную команду, а такой игрок как Мбаппе может разрушить выстроенную систему в клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и ряд других топ-клубов ведут переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера француза.

Стало известно, стало известно, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему дать контракт на год с зарплатой € 700 млн.

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