«Барселона» не планирует вести переговоры с «ПСЖ» по поводу Килиана Мбаппе

«Барселона» не собирается вести переговоры с «ПСЖ» по поводу трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, причиной отказа от ведения переговоров с Мбаппе является финансовое положение клуба, из-за которого они не смогут потянуть высокую зарплату форварда. Также отмечается, что «Барселона» собрала сбалансированную команду, а такой игрок как Мбаппе может разрушить выстроенную систему в клубе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и ряд других топ-клубов ведут переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера француза.
Стало известно, стало известно, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему дать контракт на год с зарплатой € 700 млн.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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