Аршавин заявил, что потратил бы выручку «Зенита» с продажи Малкома на лучших россиян

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, куда петербургскому клубу необходимо вложить вырученные средства с перехода бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Четвёртым был бы Дивеев, но он уже подписался с другой командой», – сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, вчера, 23 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии: