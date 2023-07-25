Михаил Мудрик: ещё не успел показать весь свой потенциал в «Челси», это всего лишь 20%

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свои выступления за лондонскую команду.

«Я ещё не показал весь свой потенциал. Это всего лишь 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно. У нас новая команда, и играть здесь доставляет удовольствие», — приводит слова Мудрика ESPN.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.