Представители Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Бразильский клуб «Васко да Гама» всё ещё ждёт ответ от ЦСКА по поводу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

По данным источника, несмотря на покупку Паулиньо Паулы, бразильский клуб всё ещё интересуется Карраскалем. Представители колумбийца пытаются добиться его освобождения из ЦСКА, с которым у него действует контракт до июня 2026 года, но российский клуб на данный момент не даёт согласия на уход полузащитника.

Карраскаль не попал в заявку армейцев на матч 1-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2). Сообщалось, что он занимается по индивидуальной программе.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 6 голов и 6 результативных передач.