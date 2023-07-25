Ромеро рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» при Конте

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро рассказал о работе под руководством Антонио Конте.

«После победы на чемпионате мира я вернулся, и игроки были несколько отделена от тренерского штаба. Мы выиграли одну игру, а потом проигрывали две. Когда всё разделено, а тренеры и игроки не движутся в одном направлении, это становится очень сложно. Но я первый, кто поднял руку и взял на себя ответственность за неудачный сезон, который у нас был. Я недоволен, что сезон закончился таким образом, и я готов отплатить за доверие, оказанное мне клубом.

Если бы я не чувствовал такой же страсти, я бы постарался покинуть клуб. Когда я получил предложения от других клубов, я отказался. Мне очень нравятся Премьер-лига и «Тоттенхэм». Я хочу быть здесь еще много лет», — приводит слова Ромеро Daily Mail.

Напомним, Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год.

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