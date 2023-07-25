Исмаила Сарр стал игроком «Марселя»

Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр перешёл во французский «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб и сенегальский футболист подписали соглашение сроком на пять лет. Трансфер Сарра обошёлся клубу из Франции в € 13 млн.

В прошлом сезоне в Чемпионшипе Сарр принял участие в 39 матчах. За этот срок форвард забил десять голов и стал автором семи голевых передач.

Игрок с 2016 года вызывается в национальную команду Сенегала, за которую сыграл в 54 матчах. В Сенегале на его счету 11 забитых мячей. По данным портала Transfermarkt, его ценник составляет € 20 млн.

Также команду в это трансферное окно пополнил ещё один африканский форвард. Клуб подписал контракт с игроком сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом. Ранее нападающий выступал за «Челси».