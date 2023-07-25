Исмаила Сарр стал игроком «Марселя»

Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр перешёл во французский «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб и сенегальский футболист подписали соглашение сроком на пять лет. Трансфер Сарра обошёлся клубу из Франции в € 13 млн.
В прошлом сезоне в Чемпионшипе Сарр принял участие в 39 матчах. За этот срок форвард забил десять голов и стал автором семи голевых передач.
Игрок с 2016 года вызывается в национальную команду Сенегала, за которую сыграл в 54 матчах. В Сенегале на его счету 11 забитых мячей. По данным портала Transfermarkt, его ценник составляет € 20 млн.
Также команду в это трансферное окно пополнил ещё один африканский форвард. Клуб подписал контракт с игроком сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом. Ранее нападающий выступал за «Челси».
- 25 июля 2023
-
06:22
-
05:45
-
05:38
-
05:31
-
04:55
-
04:41
-
04:38
-
04:29
-
04:25
-
04:14
-
04:06
-
04:00
-
03:58
-
03:30
-
03:27
-
03:15
-
03:04
-
02:53
-
02:51
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
01:55
-
01:44
-
01:42
-
01:19
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21