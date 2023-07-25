Президент «Марселя» высказался об уходе из клуба Димитри Пайета

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал уход из клуба французского полузащитника Димитри Пайета.

«Я хотел бы поблагодарить Димитри за всё, что он привнёс в «Марсель» за все эти годы. Помимо исключительного таланта, я также хочу отдать должное его любви к клубу, болельщикам и городу. Он является символом этой прочной связи между «ОМ» и Марселем. Я желаю ему всего наилучшего на следующем этапе жизни. Димитри всегда будет здесь как дома», – приводит слова президента пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Пайет принял участие в 24 матчах за клуб в чемпионате Франции. За этот срок на забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Всего за «Марсель» у него 326 сыгранных матчей, 78 голов и 95 результативных пасов. Сейчас он по-прежнему находится без клуба.