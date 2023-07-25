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Президент «Марселя» высказался об уходе из клуба Димитри Пайета

Президент «Марселя» высказался об уходе из клуба Димитри Пайета
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Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал уход из клуба французского полузащитника Димитри Пайета.

«Я хотел бы поблагодарить Димитри за всё, что он привнёс в «Марсель» за все эти годы. Помимо исключительного таланта, я также хочу отдать должное его любви к клубу, болельщикам и городу. Он является символом этой прочной связи между «ОМ» и Марселем. Я желаю ему всего наилучшего на следующем этапе жизни. Димитри всегда будет здесь как дома», – приводит слова президента пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Пайет принял участие в 24 матчах за клуб в чемпионате Франции. За этот срок на забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Всего за «Марсель» у него 326 сыгранных матчей, 78 голов и 95 результативных пасов. Сейчас он по-прежнему находится без клуба.

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