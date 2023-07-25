Кубок России, 25 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 25 июля, состоятся первые матчи 1-го тура Пути Российской Премьер-лиги Кубка России.

Матчи 25 июля (время начала — московское):

18:30. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург);

18:30. «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва);

20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный).

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне. В Суперфинале, который прошёл в Москве, столичная команда переиграла «Краснодар». Основное время игры закончилось со счётом 1:1. А вот в серии пенальти красно-синие оказались сильнее.