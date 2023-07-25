«Локомотив» — «Урал»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена в Москве. Начало игры — в 18:30 мск.

В прямом эфире матч «Локомотив» — «Урал» покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Главный судья этого матча – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семёнов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».