Сергей Шавло назвал главную проблему «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о победе команды над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Двоякое впечатление после игры. Моменты «Спартак» создавал, но мало реализовали. Если бы все моменты забили, игра бы в первом тайме уже закончилась. Главная проблема в обороне, такие лёгкие мячи нельзя пропускать. Нужны изменения. Может, с Джикией оборона будет посерьёзнее. «Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что лёгких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться. Всегда важно хорошо начать сезон. Победа есть победа. «Оренбург» тоже играл в хороший футбол. Жалко их. Потому что играли хорошо, но даже очки не заработали. Надо им пожелать успеха.

Как оценю игру Хлусевича и его дубль? Его надо поздравить, потому что у него и в прошлом году были моменты. Даниил много не забивал. Пусть он и дальше так продолжает забивать, но всё зависит от соперника. Хлусевич — быстрый, может в контратаку убежать. Если бы он остался в защите, когда «Оренбург» забивал второй гол, а не Мозес, Даниил бы его накрыл. Тренеру надо подумать, кого выдвигать вперёд, а кому следует оставаться. Получились хорошие голы и комбинации. Когда есть нестандартные действия, соперник не ожидает такого», – приводит слова Шавло «РБ Спорт».