Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Джикия пошутил». Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» приняли Хесуса Медину

«Джикия пошутил». Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» приняли Хесуса Медину
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА, что он из стана соперников. Я уже не помню. Джикия как-то пошутил, и ещё кто-то пару раз. Подкололи, но это стандартная ситуация. При таком трансфере шутки были неизбежны. А так отлично приняли. Осваивается в команде, как и Тео (Бонгонда. — Прим. «Чемпионата»). Всё нормально», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России

Материалы по теме
«Спартак» объяснил странный трансфер Медины из ЦСКА. Стал ли переход понятнее?
«Спартак» объяснил странный трансфер Медины из ЦСКА. Стал ли переход понятнее?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023