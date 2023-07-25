«Джикия пошутил». Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» приняли Хесуса Медину

Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА, что он из стана соперников. Я уже не помню. Джикия как-то пошутил, и ещё кто-то пару раз. Подкололи, но это стандартная ситуация. При таком трансфере шутки были неизбежны. А так отлично приняли. Осваивается в команде, как и Тео (Бонгонда. — Прим. «Чемпионата»). Всё нормально», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России