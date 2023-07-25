Виктор Мелёхин: думаю, «Ростов» может конкурировать с «Зенитом»

Российский защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о возможной конкуренции ростовчан с «Зенитом».

«Согласен ли с тем, что «Ростов» может конкурировать с «Зенитом»? Ну, я думаю, что может. Почему нет? Но это надо подкреплять на поле.

Как справиться с нагрузками? Мне нормально такое количество матчей. У нас хороший штаб, мы умеем восстанавливаться. Я думаю, что все будут в оптимальной форме к следующей игре», – приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Победу одержали ростовчане — 2:1.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах.