Новая Зеландия — Филиппины: филиппинки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 25 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Новой Зеландии и Филиппин. Игра 1-го тура группы А в эти минуты проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия).

На 24-й минуте матча нападающая Филиппин Сарина Болден открыла счёт голам. Ей ассистировала Сара Эггесвик.

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, которая завоевала два титула. Сборные Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.