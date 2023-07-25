Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новая Зеландия — Филиппины: филиппинки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Новая Зеландия — Филиппины: филиппинки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Новой Зеландии и Филиппин. Игра 1-го тура группы А в эти минуты проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия).

На 24-й минуте матча нападающая Филиппин Сарина Болден открыла счёт голам. Ей ассистировала Сара Эггесвик.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 2-й тур
25 июля 2023, вторник. 08:30 МСК
Новая Зеландия (ж)
2-й тайм
0 : 1
Филиппины (ж)
0:1 Bolden – 24'

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, которая завоевала два титула. Сборные Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023