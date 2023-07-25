«Зенит» просит за Клаудиньо € 25 млн, предложение «Фламенго» в € 15 млн было отклонено

Стали известны детали отказа санкт-петербургского «Зенита» продавать полузащитника команды Клаудиньо бразильскому «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».
По информации источника, «Фламенго» предлагал «Зениту» € 15 млн за футболиста, однако получил отказ. Петербуржцы требуют за Клаудиньо € 25 млн.
«Фламенго» не хочет платить за Клаудиньо требуемую «Зенитом» сумму, однако бразильский клуб не выходит из переговоров и готов увеличить своё первоначальное предложение.
26-летний Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.
В нынешнем сезоне он сыграл два матча за «Зенит», не отметившись результативными действиями.
- 25 июля 2023
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:35
-
07:03
-
06:22
-
05:45
-
05:38
-
05:31
-
04:55
-
04:41
-
04:38
-
04:29
-
04:25
-
04:14
-
04:06
-
04:00
-
03:58