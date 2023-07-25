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«Зенит» просит за Клаудиньо € 25 млн, предложение «Фламенго» в € 15 млн было отклонено

Стали известны детали отказа санкт-петербургского «Зенита» продавать полузащитника команды Клаудиньо бразильскому «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».

По информации источника, «Фламенго» предлагал «Зениту» € 15 млн за футболиста, однако получил отказ. Петербуржцы требуют за Клаудиньо € 25 млн.

«Фламенго» не хочет платить за Клаудиньо требуемую «Зенитом» сумму, однако бразильский клуб не выходит из переговоров и готов увеличить своё первоначальное предложение.

26-летний Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.

В нынешнем сезоне он сыграл два матча за «Зенит», не отметившись результативными действиями.