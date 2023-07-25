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18-летняя футболистка, поборовшая рак, забила гол на ЧМ-2023

18-летняя футболистка, поборовшая рак, забила гол на ЧМ-2023
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Нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо отметилась забитым мячом в матче группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Южной Кореи (2:0). 18-летняя футболистка ранее победила рак.

Когда Кайседо было 15 лет, у неё был диагностирован рак яичников. Перед стартом мирового первенства нападающая заявляла, что считает себя примером возможности преодолеть заболевание.

Свой гол в ворота Южной Кореи Кайседо отпраздновала, сложив пальцы в форме сердца.

Колумбии Кайседо предстоит сыграть ещё два матча на групповом этапе чемпионата мира — колумбийки сыграют с национальными командами Германии и Марокко. Немки в своём матче обыграли соперниц со счётом 6:0.

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