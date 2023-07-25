Игрок «Оренбурга» Оганесян: Ярошик — отличный специалист, мы уже полностью привыкли к нему

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян высоко оценил нового главного тренера команды Иржи Ярошика. По словам игрока, команда уже полностью привыкла к чешскому специалисту. Также Оганесян рассказал, как в «Оренбурге» отреагировали на уход Марцела Лички. Напомним, в летнее межсезонье Личка возглавил московское «Динамо».

«Ярошик — отличный специалист! Уже вносит что-то новое в нашу команду. Мы уже полностью привыкли к нему и его требованиям. Уход Лички? Мы нормально отреагировали на его переход. Это футбол, такое случается. Нужно просто принять как данность. Мы все рады за Марцела: он попал в клуб с большой историей. Для него это новый вызов!» — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.