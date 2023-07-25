Непомнящий: «Зенит» останется лидером РПЛ, но слово безоговорочный я бы не употреблял

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре «Зенита» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Пари НН» (2:0). Он считает, что сине-бело-голубые останутся лидером чемпионата России, однако их преимущество будет не таким безоговорочным, как в последних сезонах.

«Это очень сложно атаковать без скоростей, когда команда соперника не даёт пространства. Когда играют две команды на одной половине поля, это всегда непросто. Здесь нужно высокое исполнительское мастерство. «Зенит» создавал много, реализация может, чуть хромала. Они старались играть быстро, но и это очень сложно. Когда всё поле в работе, то можно использовать пространство, а когда команда играет плотно, то непросто.

Будет ли «Зенит» безоговорочным лидером РПЛ после ухода Малкома и Вендела? То, что лидером они будут, это да. Но слово безоговорочно я бы не употреблял. Да, конкурентная борьба будет больше, чем в прошлом сезоне. В этом я уверен.

Основным конкурентом так и останется ЦСКА? Ну, нет, не один ЦСКА. Я считаю, что «Краснодар» будет такой неожиданностью. Потому что у них очень сильная атака, очень быстрая. И всем будет непросто. Сейчас командам с сильной атакой надо налаживать оборону. У многих команд нет баланса между игрой в атаке и в обороне. Тот же «Локомотив», «Спартак». Но у «Спартака» проблемы с составом. У ЦСКА тоже нехватка состава. Игроков, которые конструируют, креативщиков, не хватает сейчас армейцам», — приводит слова Непомнящего Metaratings.