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Новая Зеландия — Филиппины: гол новозеландок был отменён из-за офсайда

Новая Зеландия — Филиппины: гол новозеландок был отменён из-за офсайда
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Нападающая сборной Новой Зеландии Жаклин Хэнд отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 2-го тура группы A женского чемпионата мира 2023 года с Филиппинами, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Счёт прежний — 0:1.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 2-й тур
25 июля 2023, вторник. 08:30 МСК
Новая Зеландия (ж)
Окончен
0 : 1
Филиппины (ж)
0:1 Bolden – 24'

Игра проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне, Новая Зеландия.

На 24-й минуте матча нападающая Филиппин Сарина Болден открыла счёт голам (0:1). Ей ассистировала Сара Эггесвик. На 70-й минуте второго тайма форвард Новой Зеландии Жаклин Хэнд смогла отправить мяч в ворота соперниц, однако после просмотра VAR гол не был засчитан.

В 1-м туре чемпионата мира Новая Зеландия обыграла Норвегию (1:0), а Филиппины потерпели поражение от Швейцарии (0:2).

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