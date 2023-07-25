Новая Зеландия — Филиппины: гол новозеландок был отменён из-за офсайда

Нападающая сборной Новой Зеландии Жаклин Хэнд отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 2-го тура группы A женского чемпионата мира 2023 года с Филиппинами, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Счёт прежний — 0:1.

Игра проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне, Новая Зеландия.

На 24-й минуте матча нападающая Филиппин Сарина Болден открыла счёт голам (0:1). Ей ассистировала Сара Эггесвик. На 70-й минуте второго тайма форвард Новой Зеландии Жаклин Хэнд смогла отправить мяч в ворота соперниц, однако после просмотра VAR гол не был засчитан.

В 1-м туре чемпионата мира Новая Зеландия обыграла Норвегию (1:0), а Филиппины потерпели поражение от Швейцарии (0:2).