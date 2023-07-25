«ПСЖ» — «Аль-Наср»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:20 мск

Сегодня, 25 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на стадионе «Нагаи» в Осаке (Япония). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:20 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Аль-Наср».
Отметим, что в этом матче не сыграет звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. По данным СМИ, он отстранён от сборов в Японии из-за неопределённого будущего. Француз рассматривает варианты ухода из «ПСЖ», что вызывает недовольство у руководства клуба. Инсайдеры сообщают, что Мбаппе приглашают в «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и даже клуб из Саудовской Аравии.
При этом в составе «Аль-Насра» на поле может выйти легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, который широко известен по выступлениям в Европе.
- 25 июля 2023
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