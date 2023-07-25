Новая Зеландия проиграла Филиппинам в матче женского чемпионата мира 2023 года

Сегодня, 25 июля, завершился матч 2-го тура группы A женского чемпионата мира 2023 года между сборными Новой Зеландии и Филиппинами. Победа осталась за филиппинками – 0:1.
Встреча проходила на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне, Новая Зеландия.
На 24-й минуте матча нападающая Филиппин Сарина Болден открыла счёт голам (0:1). Ей ассистировала Сара Эггесвик. На 70-й минуте второго тайма форвард Новой Зеландии Жаклин Хэнд смогла отправить мяч в ворота соперниц, однако после просмотра VAR гол не был засчитан.
В 1-м туре чемпионата мира Новая Зеландия обыграла Норвегию (1:0), а Филиппины потерпели поражение от Швейцарии (0:2). Норвежки и швейцарки сыграют очный матч сегодня. Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.
- 25 июля 2023
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