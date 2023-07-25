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«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну. Сам игрок не против перехода

«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну. Сам игрок не против перехода
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Некие посредники предложили московскому «Спартаку» приобрести защитника и капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэну. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сам парагваец готов к переходу в «Спартак», однако красно-белые пока не проявляют интереса к кандидатуре Бальбуэны.

Напомним, «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна станет новым капитаном команды перед первым официальным матчем бело-голубых в новом сезоне.

По информации СМИ, Бальбуэна получил капитанскую повязку по решению главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Игроки голосовали преимущественно за других кандидатов.

Отметим, что в прошлом году 31-летний Бальбуэна временно приостанавливал контракт с «Динамо», воспользовавшись правилом ФИФА.

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