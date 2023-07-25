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В Санкт-Петербурге пройдёт матч легенд сборной России и звёзд Африки

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что 28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт ретроматч с участием легенд сборной России и звёзд Африки.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Планируется, что на поле выйдут Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Макбет Сибайя, Даме Н'Дойе, Чиди Одиа, Секу Олисе.

Матч пройдёт в рамках саммита Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге 27–28 июля. В нём примут участие представили почти 50 африканских государств.

РФС на саммите планирует провести переговоры с рядом африканских государств. Их предметом станет широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола.