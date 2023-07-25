Гендиректор «Рубина»: продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что клуб продал не очень большое количество абонементов на матчи нового сезона.

«На данный момент продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так. Все находятся в процессе получения карты болельщика. Может быть, кто-то из болельщиков сомневается.

Клуб ведёт активную работу в этом направлении. Всё разъясняем, чтобы как можно больше людей получили карту болельщика. Очень многое зависит от клуба. Мы в том числе и результатами должны привлечь людей, чтобы они как можно активнее получали карту болельщика. И как можно активнее покупали абонементы и билеты», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.