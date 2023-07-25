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Азмун покинул расположение «Байера» через день после старта сборов из-за травмы

Азмун покинул расположение «Байера» через день после старта сборов из-за травмы
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Леверкузенский «Байер» на своём официальном сайте сообщил о травме нападающего команды Сердара Азмуна.

Иранский форвард получил повреждение на тренировке в первый же день предсезонного сбора леверкузенцев. Известен характер травмы — Азмун повредил левую голень.

Сегодня, 25 июля, Азмун вылетел в Леверкузен, где сразу же начнёт свою реабилитацию, примерные сроки которой не сообщаются.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».

В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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