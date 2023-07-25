Опубликован список самых высокооплачиваемых футболисток ЧМ-2023
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Известное издание Forbes на своём официальном сайте опубликовало топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на проходящем в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира 2023 года.
Самой высокооплачиваемой футболисткой оказалась нападающая сборной США Алекс Морган, зарабатывающая $ 7,1 млн. Примечательно, что бóльшая часть из этих денег, а именно $ 6,3 млн приходится на сторонние доходы, не связанные непосредственно с игрой спортсменки.
Полностью топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на чемпионате мира – 2023, года выглядит следующим образом:
- Алекс Морган (США, $ 7,1 млн).
- Меган Рапино (США, $ 7 млн).
- Алексия Путельяс (Испания, $ 4 млн).
- Тринити Родман (США, $ 2,3 млн).
- Кристал Данн (США, $ 2 млн).
- Джули Эртц (США, $ 2 млн).
- София Смит (США, $ 2 млн).
- Линдси Хоран (США, $ 1,5 млн).
- Роуз Лавелль (США, $ 1,4 млн).
- София Уэрта (США, $ 1,3 млн).
- Ада Хегерберг (Норвегия, $ 1,2 млн).
- Клои Келли (Англия, $ 1,2 млн).
- Сэм Керр (Австралия, $ 1,2 млн).
- Келли О'Хара (США, $ 1,2 млн).
- Алисса Нихер (США, $ 1,1 млн).
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