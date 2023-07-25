Опубликован список самых высокооплачиваемых футболисток ЧМ-2023

Известное издание Forbes на своём официальном сайте опубликовало топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на проходящем в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира 2023 года.

Самой высокооплачиваемой футболисткой оказалась нападающая сборной США Алекс Морган, зарабатывающая $ 7,1 млн. Примечательно, что бóльшая часть из этих денег, а именно $ 6,3 млн приходится на сторонние доходы, не связанные непосредственно с игрой спортсменки.

Полностью топ-15 самых высокооплачиваемых футболисток, выступающих на чемпионате мира – 2023, года выглядит следующим образом:

Алекс Морган (США, $ 7,1 млн). Меган Рапино (США, $ 7 млн). Алексия Путельяс (Испания, $ 4 млн). Тринити Родман (США, $ 2,3 млн). Кристал Данн (США, $ 2 млн). Джули Эртц (США, $ 2 млн). София Смит (США, $ 2 млн). Линдси Хоран (США, $ 1,5 млн). Роуз Лавелль (США, $ 1,4 млн). София Уэрта (США, $ 1,3 млн). Ада Хегерберг (Норвегия, $ 1,2 млн). Клои Келли (Англия, $ 1,2 млн). Сэм Керр (Австралия, $ 1,2 млн). Келли О'Хара (США, $ 1,2 млн). Алисса Нихер (США, $ 1,1 млн).