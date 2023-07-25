Билялетдинов: Дзюба старается быть всегда на виду, в его интересах не расслабляться

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе. По мнению Билялетдинова, Дзюба не снизит уровень своей игры после продления контракта с клубом. Он также считает, что медийная активность Артёма не сможет отвлечь его от футбола.
«Не расслабится ли Дзюба после продления контракта с «Локомотивом»? Это зависит от человека, от его профессиональных качеств. Я думаю, что нет. Зная характер Дзюбы, он старается быть всегда на виду в центре внимания. В его интересах не расслабляться.
Не сыграет ли роль его увлечённость медиасферой? Опять же, это вопрос выбора, или там ему интереснее, или в футболе. Где концентрация сил будет больше, там у него будет приоритет. Думаю, нет. И он сосредоточится на футболе. А вот эта вся сторонняя шелуха — это как хобби может быть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
- 25 июля 2023
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