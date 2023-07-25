В «Зените» проверяют документы по трансферу Малкома в «Аль-Хиляль», сделка почти закрыта
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Переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» близок к завершению. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Аль-Хиляль» уже подготовил все необходимые документы по трансферу и отправил их «Зениту». Сейчас в руководстве петербургского клуба проверяют все детали. Когда клубы закончат с оформлением документов, о трансфере Малкома будет объявлено официально.
Сам Малком уже согласовал контракт с «Аль-Хилялем».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона.
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