Глебов: если будет предложение «Спартака», буду думать, а так — это просто болтовня

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о слухах о своём возможном переходе в московский «Спартак», отметив, что, пока он не получит предложения о трансфере, все разговоры об этом — болтовня.

«Новости про меня и «Спартак»? Я на это спокойно реагирую и не читаю. Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову. Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так — это просто болтовня», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

23-летний Глебов связан контрактом с «Ростовом» до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Глебов провёл один матч за «Ростов» в РПЛ, не отметившись результативными действиями и проведя на поле 90 минут.