Радимов: Кассьерра наконец расчехлился. Может, в этом сезоне его опять прорвёт

Известный экс-футболист и действующий тренер Владислав Радимов назвал футболистов, которые порадовали и разочаровали его в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Начнем с разочарований:

3. Эли Даса. В целом провёл невзрачный матч, но главный эпизод — неудачная скидка головой, после которой Баши забил третий мяч и исход матча был решён. Нельзя так ошибаться опытному защитнику.

2. Матиас Перес. Оборона «Оренбурга» в целом сыграла неважно, но аргентинец и ошибался часто, и карточку схлопотал, и во втором голе именно его рикошет дезориентировал вратаря.

1. Матео Стаматов. Подвёл свою команду. «Пари НН» на своём поле провели неплохой тайм, счёт равный, и защитник непонятно зачем на своей половине полез обыгрывать Бакаева, потерял мяч и подставил Александрова на красную карточку. Безответственно подвёл команду!

Кто порадовал? 3. Кассьерра. Наконец расчехлился, сыграл полезно и забил больше, чем за весь прошлый сезон. Быть может, в этом снова прорвёт и будет бороться за звание лучшего бомбардира.

2. Хлусевич. Частенько критикуемый, тем не менее проявил себя ярко и дублем принёс команде победу.

1. Угочукву Иву. Сильнейшее впечатление произвёл этот опорник. Выиграл очень много борьбы, был полезен в отборе, мощный, при этом и вперёд играл здорово, обострял, создавал моменты. По фактуре напомнил Эссьена в лучшие годы. Отличное приобретение казанцев», — написал Радимов в своём телеграм-канале.