Игрок «Оренбурга» Капленко рассказал, чем Ярошик отличается от Лички

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко считает, что на команду не повлияла смена тренера в летнее межсезонье. Также футболист рассказал, чем новый тренер Иржи Ярошик отличается от прошлого наставника Марцела Лички.

«Повлияла ли на команду смена тренера? Нет, ребята всё те же остались, костяк команды не поменялся. Атмосфера не изменилась. Новому тренеру нужно показывать себя. А так у нас всё хорошо, всё идёт на позитиве.

Похожи ли Ярошик и Личка? Да, они похожи. И Личка, и Ярошик любят контролировать игру и играть через пас, первым номером. Только у Марцела больше быстрых атак, а у Иржи больше контроля — этим они отличаются. Они оба очень позитивных человека. Только Марцел иногда мог быть вспыльчивым, а Ярошик более спокойный. Но он также позитивный, и Иржи держит великолепную атмосферу в команде.

Не думал, что может начаться спад [после ухода Лички], потому что многие ребята остались в команде. Немного, может быть, я расстроился, что Личка ушёл. Но это футбол — сильные забирают сильных тренеров. Поэтому мы приняли это как данность», — приводит слова Капленко Metaratings.