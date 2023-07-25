Источник: «Зенит» хочет получить за Алипа € 5 млн, «Бешикташ» не готов столько платить
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«Зенит» хотел бы выручить около € 5 млн за трансфер защитника Нуралы Алипа. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» с ссылкой на свой источник.
«Бешикташ» и ещё ряд клубов действительно заинтересованы в Алипе. Но «Зенит» и лично Александр Медведев решили, что не продадут футболиста менее чем за 5 миллионов евро. Турки такие деньги платить не готовы», — сказал источник.
Ранее стало известно, что в переходе Алипа заинтересован «Бешикташ». Казахстанские футболисты с нового сезона больше не считаются легионерами в чемпионате Турции, что способствовало интересу стамбульского клуба к защитнику «Зенита».
В стартовавшем сезоне Алип не сыграл пока ни одного матча за «Зенит», оставшись на скамейке запасных в Суперкубке России и в РПЛ.
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