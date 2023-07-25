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Билялетдинов: денежное вливание несёт серьёзный спрос. Давление на Абаскаля увеличивается

Билялетдинов: денежное вливание несёт серьёзный спрос. Давление на Абаскаля увеличивается
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что давление на главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля увеличится из-за финансовых вливаний в московский клуб.

«Спартак» в это трансферное окно решил усилиться легионерами. Каким-то образом клубу удаётся завозить этих ребят в страну. Думаю, что тут большую роль играет желание Абаскаля. По уровню сказать сложно. Я не видел ни одного матча Санчеса. «Спартак» потратил 30 миллионов на легионеров? Крупное денежное вливание несёт за собой серьёзный спрос. Давление на Абаскаля теперь увеличивается. Думаю, что все трансферы были сделаны исключительно по его желанию. Флаг ему в руки!» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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