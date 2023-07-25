Ловчев: чемпионат «автобусов» в РПЛ выброшен на свалку! Футбол стал интересен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Он отметил повышение зрелищности в матчах чемпионата России.

«Должен сказать, наш футбол постепенно меняется — мы уходим от чемпионата «автобусов». Важно для зрителей, что забивается много голов, футбол стал интересен. Это важно в нынешней ситуации, когда не все могут и хотят пойти на футбол. Раньше нам говорили, что команда организована, сбалансирована и ещё кучу слов, но люди на играх засыпали. Сейчас всё это убрали, — возможно, что-то поменялось внутри клубов, мне хочется надеяться, что началась борьба за аудиторию, но ни одной нулевой ничьей в туре. По-моему, и в прошлом году их было немного.

Много красивых голов, классных комбинаций. Безусловно, отдаю себе отчёт в том, что настоящей проверкой качества являются международные матчи, но нельзя не замечать, что атмосфера поменялась.

Мне было интересно смотреть все матчи. У нас появились «Факел» и «Оренбург» в прошлом году, в атаку играет Самара, «Спартак» не меняет стиль. Личка перешёл в «Динамо» — и, уверен, будет увлекательно и важно, чтобы период перестройки не привёл к падению по результатам. То есть чемпионат «автобусов» в РПЛ выброшен на свалку. И это просто отлично!» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.