Давид Нерес, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию — A Bola
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Нападающий «Бенфики» Давид Нерес, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию. Бразилец счастлив в Лиссабоне и не горит желанием играть в РПЛ по политическим причинам, информирует A Bola. Ранее Нерес был вынужден покинуть «Шахтёр» из-за обострившегося конфликта РФ и Украины.
В СМИ появлялась информация, что «Бенфика» готова продать Нереса за € 25–30 млн. «Зенит» сделал предложение по бразильскому вингеру в размере € 21 млн: € 18 млн сразу, а остальные € 3 млн — в виде бонусов.
Напомним, в 48 матчах за «Бенфику» в прошлом сезоне 26-летний Нерес отметился 12 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В Европе Давид, помимо «Бенфики», успел поиграть за «Аякс» и «Шахтёр».
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