Кавазашвили: в теме «Спартака» я боюсь сказать: «Ура! Мы чемпионы!» Буду осторожен с этим

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о шансах московской команды стать чемпионами России в новом сезоне, отметив, что красно-белым необходимо усилить защитную линию, чтобы быть готовыми к завоеванию титула.

«Я боюсь сказать: «Ура! Мы чемпионы!» Очень осторожен буду в теме «Спартака». Мы находимся в поиске защитников. Сегодня красно-белые не имеют острого форварда. Соболев дисквалифицирован, а без него сложно рассчитывать на большой успех. Команда всё же забивает, но пропускает столько же, а иногда и больше. На сегодняшний день главный вопрос — укрепление защиты. Если мы справимся с этой проблемой, то могу сказать, что «Спартак» готов к чемпионству.

Я не знаю, надо покупать защитника или нет. Можно найти наших талантливых российских футболистов. Можно оглянуться кругом, посмотреть, кто играет в Беларуси. Это уже не моя прерогатива. Я просто рассуждаю о возможных вариантах для укрепления команды», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.