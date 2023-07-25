Ловчев — о «Спартаке»: не может команда с такой дырявой обороной претендовать на золото

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал оборону красно-белых после стартового матча команды в сезоне-2023/2024. Напомним, в 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2.

«У меня вопрос по Дуарте, который снова допускал ошибки [в матче с «Оренбургом»]. Это было в прошлом году, продолжают ставить в нынешнем — и он снова валит и валит.

Я понимаю, что он недешёвый, что заплатили под € 5 млн и теперь надо как-то за это отвечать. Но это приводит к ошибкам — раз, потерям по результатам — два, и злости всей команды — три. Ребята молчать не будут, если парагваец так продолжит. У меня вопрос — таких вот «парагвайцев» «Спартак» в своей академии разве не может воспитать? Мы уверены, что лучше этого парня не было в академии? Пусть лучше свои вот так шишки набивают, чем привезённые с другой части света. Проблема ещё и в том, что перед Дуарте, в опорной зоне, играет футболист из Люксембурга — и тоже не самый великий. Ну мы договорились уже до того, что Медину брали в том числе и для того, чтобы Дуарте было полегче адаптироваться. Чёрт знает что. Чем таких привозить, ставьте лучше своих, давайте шанс своим. Появились же Литвинов, Мелёшин, другие ребята — вот это правильный путь.

Если «Спартак» хочет — действительно хочет — бороться с «Зенитом» — в команде должны быть принципиально более сильные иностранцы. Не с Люксембурга, Ямайки или молодой футболист из Парагвая. Есть огромный дисбаланс — есть Промес и Мозес, а есть Дуарте и Мартинс.

Не может команда с такой дырявой обороной претендовать на золото. Вы всё время будете злить группу атаки, когда прут такие ошибки», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.