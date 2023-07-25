Сарычев: Хиддинку в Корее ставят памятники, его имя везде написано

Четырёхкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран Валерий Сарычев рассказал об отношении к российским тренерам в Южной Корее.

«При Бышовце на Олимпиаде 1996 года в Атланте команда не смогла выйти из группы, имея при этом все возможности. Также в Азиатских играх в Хиросиме команда взяла только бронзовые медали. Навсегда запомню матч с Узбекистаном, когда Корея имела 20 голевых моментов и пропустила единственный мяч с 40-метрового удара по центру ворот.

Зато при нём корейцы смогли обыграть Японию – для них это очень принципиально. Несмотря на всё это, Бышовец – запоминающаяся фигура, в Корее его всё ещё помнят. К сожалению, у него было не так много достижений в сборной. Наверное, все на фоне Гуса Хиддинка меркнут. Гусу здесь ставят памятники, его имя везде написано – с ним никто не сравнится», — приводит слова Сарычева Metaratings.