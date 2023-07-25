«Фенербахче» близок к подписанию Дженгиза Ундера из «Марселя»

26-летний атакующий полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер этим летом может стать футболистом «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб уже связался с «Марселем» по поводу возможного трансфера, переговоры активно продвигаются, стороны сейчас обсуждают условия и порядок выплаты в сделке. Французский клуб готов расстаться с турецким футболистом в том случае, если «Фенербахче» сможет удовлетворить их условия по трансферу.

В прошедшем сезоне французского чемпионата Ундер провёл 37 матчей за «Марсель», в которых успел отметиться пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.