«Фенербахче» близок к подписанию Дженгиза Ундера из «Марселя»

26-летний атакующий полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер этим летом может стать футболистом «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, турецкий клуб уже связался с «Марселем» по поводу возможного трансфера, переговоры активно продвигаются, стороны сейчас обсуждают условия и порядок выплаты в сделке. Французский клуб готов расстаться с турецким футболистом в том случае, если «Фенербахче» сможет удовлетворить их условия по трансферу.
В прошедшем сезоне французского чемпионата Ундер провёл 37 матчей за «Марсель», в которых успел отметиться пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 25 июля 2023
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:10
-
16:02
-
15:50
-
15:43
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:13
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:28