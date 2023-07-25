Байдачный: в «Лацио» Захаряну никто расслабляться не даст. Не знаю, готов ли он к такому

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный прокомментировал возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«В связи с отсутствием международных матчей для него это хороший переход. Будет играть в сильном итальянском чемпионате – вообще здорово. Для «Динамо» это неприятная история. Упустили хорошего футболиста, но с другой стороны, именно они дали ему дорогу в большой футбол.

В «Лацио» ему никто расслабляться не даст. Нужно доказывать на каждой тренировке и в каждом упражнении. Там он не лидер, нужно демонстрировать в каждом моменте, что ты лучший. Психологически это трудно. Не знаю, готов ли он к такому.

Право лидерства всегда нужно не только завоёвывать, но и подтверждать. Здесь к такому нужно быть готовым ментально. Надеюсь, Захарян справится», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Напомним, ранее о соглашении «Динамо» и «Лацио» о переходе Захаряна сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.