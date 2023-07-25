Канчельскис — об одном кубковом трофее Семака: за это звёздочки над эмблемой не рисуют

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об отношении «Зенита» к Кубку России.

«Сергей Семак выиграл с «Зенитом» пять чемпионств, но только один Кубок России? Надо спросить у него, интересен ли ему Кубок. Может, ему неинтересен. А кому-то интересен. У нас превратили Кубок непонятно во что. Почему они считают, что он неинтересен? Со временем что-то поменяется, может быть. Это второй турнир после чемпионата.

Я в своих командах всегда ставлю задачу выигрывать всё. Кубок — это престижно. Не знаю, какая политика у клуба «Зенит» и какие задачи там ставят. Да, за Кубок России звёздочки над эмблемой не рисуют. Почему-то в России считается, что Кубок — непрестижно. Не понимаю, кто так считает. Если руководители так говорят, то у них неискреннее отношение к футболу. Это неправильно. Это отговорки, когда не могут обыграть какую-то команду, то так говорят. Сами себя обманывают. Но когда выигрывают трофей, то радуются, бегают с кубком по полю», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

«Зенит» стартует в розыгрыше Кубка России сезона-2023/2024 во вторник, 25 июля, домашним матчем с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.