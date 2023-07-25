Президент «Баварии» — о Гарри Кейне: он бы принёс пользу и нам, и всей Бундеслиге

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался насчёт нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Я думаю, что здесь, в Бундеслиге, у нас больше нет звёзд международного уровня. А «Бавария» всегда старается привлекать таких игроков. Гарри Кейн — очень привлекательный игрок, капитан сборной Англии и лучший бомбардир своей национальной команды. Он принесёт пользу нам и Бундеслиге», — приводит слова Хайнера инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» готов поставить ультиматум нападающему клуба Гарри Кейну — форварда продадут, если он откажется продлить истекающее следующим летом соглашение с лондонским клубом. Прежде появлялась информация, что «Бавария» готовит очередное предложение по Кейну в размере € 100 млн.
- 25 июля 2023
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