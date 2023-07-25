«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Миранчук, Изидор, Раков.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Кики, Сунгатулин, Аюпов, Егорычев, Каштанов, Юшин.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в 2022 году в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» и «Урал» закончили встречу результативной ничьей — 2:2.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Локомотив сыграл вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином» (2:2), а «Урал» неожиданно обыграл московский ЦСКА (2:1).
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