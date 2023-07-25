«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в 2022 году в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2).
- 25 июля 2023
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:03
-
18:02
-
18:02
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:30