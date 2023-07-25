«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45

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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в 2022 году в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:0), а «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2).