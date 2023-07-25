Руководство «Челси» настаивает на продаже Чалобы

Защитник «Челси» Трево Чалоба может покинуть лондонский клуб уже этим летом. Об этом сообщает один из английских журналистов в своём «твиттере».
По информации источника, боссы «аристократов» настаивают на продаже 24-летнего игрока. Сам Чалоба никогда не хотел уходить, как и полузащитник лондонцев Конор Галлахер, однако клуб хочет продать обоих футболистов.
Сообщается, что переговоры между «Челси» и «Интером» по трансферу Чалобы продвигаются.
В сезоне-2022/2023 Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к Галлахеру.
- 25 июля 2023
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