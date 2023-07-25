«Динамо» и «Пари НН» не выявили победителя в основное время. Команды пробьют пенальти

Завершилось основное время матча 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Соперники не выявили победителя за 90 минут игры — 1:1.
Обе команды активно начали матч и сумели обменяться голами уже до 10-й минуты: сначала на седьмой минуте счёт открыл футболист «Пари НН» Эдгар Севикян, а уже спустя две минуты точным ударом отметился полузащитник «Динамо» Ярослав Гладышев. После этого за более чем 80 минут матча не было забито ни одного гола. Победитель определится в серии пенальти.
В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» дома уступило «Краснодару» (1:3), а «Пари НН» в родных стенах проиграл «Зениту» (0:2).
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