«Факел» объявил о переходе хорватского крайнего защитника Антонио Яколиша

Воронежский «Факел» подписал контракт с хорватским крайним защитником Антонио Яколишем, сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 31‑летним игроком не уточняются. «Факел» начинает процедуру получения рабочей визы для футболиста.

Антонио Яколиш родился в хорватском городе Вараждин в 1992 году. Выступал за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынские «ЧФР Клуж» и ФКСБ, кипрские «Аполлон» и АПОЭЛ, греческий «Панетоликос».

Минувший сезон хорватский защитник провёл в румынском клубе «Арджеш», он принял участие в 36 матчах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Вызывался в юношеские и молодёжную сборные Хорватии.