Анзор Кавазашвили: защита — самое слабое звено в «Спартаке»
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Легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о наиболее проблемной позиции у красно-белых.
«Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Укрепление этой позиции — главная задача тренерского штаба команды. Кто бы это ни был, но о мастерстве я буду судить по играм. Не знаю, кого они будут брать. Но нам обязательно надо искать защитников», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В игре с «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре чемпионата России в обороне «Спартака» сыграли четыре футболиста: Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте и Даниил Хлусевич. Из всех этих игроков номинальным защитником является только Дуарте. В прошлом сезоне «Спартак» в 30 играх пропустил 38 мячей.
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