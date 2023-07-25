Анзор Кавазашвили: защита — самое слабое звено в «Спартаке»

Легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о наиболее проблемной позиции у красно-белых.

«Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Укрепление этой позиции — главная задача тренерского штаба команды. Кто бы это ни был, но о мастерстве я буду судить по играм. Не знаю, кого они будут брать. Но нам обязательно надо искать защитников», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В игре с «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре чемпионата России в обороне «Спартака» сыграли четыре футболиста: Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте и Даниил Хлусевич. Из всех этих игроков номинальным защитником является только Дуарте. В прошлом сезоне «Спартак» в 30 играх пропустил 38 мячей.