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Иржи Ярошик: Лукас Вера пока остаётся в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что аргентинский полузащитник клуба Лукас Вера на данный момент остаётся в команде.

«Лукас Вера пока остаётся. И надеюсь, что останется с нами после закрытия трансферного окна», — приводит слова Ярошика издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Вера провёл 27 матчей за «Оренбург», отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к аргентинскому полузащитнику со стороны «Локомотива», «Зенита» и «Динамо».

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Оренбург» проиграл «Спартаку» со счётом 2:3. Вера отметился голевой передачей. За «Оренбург» Лукас выступает с лета 2022 года. Прежде 26-летний аргентинец представлял такие команды, как «Уракан», «Олл Бойз» и «Ланус».